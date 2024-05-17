"Знают слабые места": ВС РФ еще могут выполнить программу-максимум на Харьковщине, — Дикий

Военный эксперт и ветеран Евгений Дикий объяснил, что свою программу-минимум российские оккупанты уже реализовали. По его словам, наступление в Харьковской области никогда не было "разведкой боем".

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ВС РФ прорвались через границу и наступают в Харьковской области. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий предупредил, что враг все еще может воплотить свои максимальные ожидания от этой операции. Об этом известно из его комментария в эфире Radio NV 16 мая.

"Не было это никакой разведкой боем. Извините меня, для разведки боем не собирают 50 тысяч группировки. Это однозначно полноценное наступление, оно сразу так планировалось. У него есть программа-минимум и программа-максимум", — подчеркнул эксперт.

По его словам, минимальные ожидания РФ — открыть еще одно направление на фронте, на которое Украине придется перебрасывать свои резервы.

"Вот как мы знаем их слабые места и именно в это бьем, ровно так же они знают, к сожалению, наши слабые места. Вот они очень хорошо знают, что сейчас наше главное слабое место — это нехватка резервов, именно нехватка бойцов", — объяснил Дикий.

Он отметил, что в этой ситуации "очень мудро" удлинить фронт, заставив перебрасывать боеспособные части. Из-за этого часть воинов "не доедет" до участков, где идут сейчас "главные бои" — Часового Яра, Покровска или Курахово.

"И эту программу-минимум действительно, надо отдать должное, они выполнили", — заявил ветеран.

Он убежден, что даже максимальными ожиданиями врага не является наступление непосредственно на Харьков. Эксперт аргументировал это тем, что в РФ понимают — 50 тысяч бойцов взять город не способны.

"А вот выйти на те позиции, с которых мы их поперли в 2022 году и с которых можно кошмарить город ствольной артиллерией и "Градами" — вот такая задача у них стоит. Это их программа-максимум, и они ее пытаются выжать. Честно говоря, нет гарантии, что они этого не добьются", — сообщил он.

Интервью с Евгением Диким (о целях наступления ВС РФ в Харьковской области — с 6:38)

Напомним, руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что ВС РФ начали брать в плен гражданских жителей Волчанска. Людей держат в подвале и используют как живой щит.

Аналитики ISW 16 мая заявили, что Украина не может защитить Харьков и его окрестности от воздушных атак из-за позиции Запада.