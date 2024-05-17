"Проблема дефицита оружия": в ОП рассказали, как ВС РФ смогли зайти на Харьковщину (видео)

За время наступления в Харьковской области противник продвинулся на 5-6 километров, говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Россияне рассчитывали на большее, но украинские защитники всеми силами их сдерживают и наносят контрудары.

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Российские оккупанты уже неделю проводят наступление в Харьковской области и за этот период им удалось продвинуться примерно на 5-6 километров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала" рассказал подробнее о ситуации на этом направлении.

По его словам, бойцы ВС РФ сейчас пытаются пользоваться моментом, пока украинские защитники не получили от западных партнеров достаточного количества оружия. Цель противника на данном этапе — максимально растянуть линию фронта и отвлечь резервы с других направлений.

"То, что они (россияне, – ред.) вообще смогли зайти на Харьковщину – это проблема дефицита оружия Украины. Также эта ситуация была вызвана неформальными запретами использовать оружие, которое у нас есть, даже в дефиците, по местам концентрации российских сил на территории России", — заявил Михаил Подоляк.

В результате противнику удалось продвинуться вперед на 5-6 километров, но оккупанты хотели большего. ВСУ в свою очередь не просто сдерживают врага, но и наносят контрудары, чтобы сохранить контроль над территориями.

А вот по поводу фортификационных сооружений, которые якобы не были построены, советник главы Офиса президента заявил, что рядом с границей это невозможно делать. Артиллерия ВС РФ стреляет на расстояние в 20 километров.

"Можно там построить полноценные бетонированные фортификационные сооружения? Нет. Ведь идет постоянный обстрел более 2 лет. Где можно построить линию обороны, там они (Силы обороны, — ред.) и строят, речь идет о немного других расстояниях от государственной границы. Что нужно для того, чтобы их (россиян, — ред.) уничтожить? Оружие. Было ли достаточно у Украины оружия, а именно снарядов, дальнобойных ракет, РЭБ, авиации или противовоздушной обороны? Нет, недостаточно", — подытожил Михаил Подоляк.

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Напомним, 17 мая сообщалось, что ВС РФ "даже не приблизились" к фортификациям ВСУ в Харьковской области, о чем заявил военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, оборонительные линии не строятся так, как того ожидают украинцы, поэтому так и не были задействованы до сих пор.