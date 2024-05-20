ВС РФ продвинулись в трех областях, — DeepState (карты)

Российские оккупанты имели некоторые успехи на Запорожье, а также в Донецкой и Харьковской областях. В Генштабе ВСУ сообщали, что в районе некоторых из населенных пунктов шли бои.

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ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях фронта в Украине. Об этом сообщили аналитики DeepState 20 мая.

Запорожская область

Оккупационные войска продвинулись юго-восточнее и южнее села Работино, а также вблизи села Вербовое.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Донецкая область

ВС РФ продвинулись в селах Парасковиевка и Нетайлово. Также враг двигался вблизи сел Яснобродовка, Новопокровское, Берестовое и поселка Керамик.

Фото: Deep State Фото: Deep State Фото: Deep State

Харьковская область

Российские захватчики продвинулись вблизи села Бугроватка и в селе Зеленое.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Что говорят в ВСУ?

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 19 мая упоминается часть населенных пунктов, но не все.

Пресс-служба отмечала, что ВС РФ интенсивно атаковали на Покровском направлении, осуществив 25 штурмов за день.

"На направлении Нетайлово — Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки", — сообщали в Генштабе.

Также в ВСУ заявляли об отраженных атаках в Донецкой области, в том числе и в районе Парасковиевки. Отмечалось, что вблизи Зеленого враг не оставлял попыток прорвать оборону, но понес "ощутимые потери".

Напомним, в Sky News сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский имел тайный план защиты от новой волны наступления ВС РФ в Харьковской области. Неназванный воин рассказал, что враг отправлял на штурмы колонны по 30-50 человек.

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия стремится растянуть линию обороны. Он назвал города, которые оккупанты хотят превратить в серую зону.