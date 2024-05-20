ВС РФ продвинулись в трех областях, — DeepState (карты)
Российские оккупанты имели некоторые успехи на Запорожье, а также в Донецкой и Харьковской областях. В Генштабе ВСУ сообщали, что в районе некоторых из населенных пунктов шли бои.
ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях фронта в Украине. Об этом сообщили аналитики DeepState 20 мая.
Запорожская область
Оккупационные войска продвинулись юго-восточнее и южнее села Работино, а также вблизи села Вербовое.
Донецкая область
ВС РФ продвинулись в селах Парасковиевка и Нетайлово. Также враг двигался вблизи сел Яснобродовка, Новопокровское, Берестовое и поселка Керамик.
Харьковская область
Российские захватчики продвинулись вблизи села Бугроватка и в селе Зеленое.
Что говорят в ВСУ?
В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 19 мая упоминается часть населенных пунктов, но не все.
Пресс-служба отмечала, что ВС РФ интенсивно атаковали на Покровском направлении, осуществив 25 штурмов за день.
"На направлении Нетайлово — Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки", — сообщали в Генштабе.
Также в ВСУ заявляли об отраженных атаках в Донецкой области, в том числе и в районе Парасковиевки. Отмечалось, что вблизи Зеленого враг не оставлял попыток прорвать оборону, но понес "ощутимые потери".
Напомним, в Sky News сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский имел тайный план защиты от новой волны наступления ВС РФ в Харьковской области. Неназванный воин рассказал, что враг отправлял на штурмы колонны по 30-50 человек.
Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия стремится растянуть линию обороны. Он назвал города, которые оккупанты хотят превратить в серую зону.