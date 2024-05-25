"Постойте в Саках, попейте кофе": в Крыму вспыхнул военный аэропорт, — соцсети (видео)

В селе Новофедоровка вспыхнул военный аэродром. Оккупационные власти перекрыли трассу вблизи.

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В субботу утром, 25 мая, в селе Новофедоровка в оккупированном россиянами Крыму внезапно вспыхнул военный аэропорт "Саки". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, из-за пожара пришлось перекрывать трассу поблизости, из-за чего образовались огромные очереди из автомобилей.

"Трасса перекрыта... Что-то происходит", — комментируют очевидцы, добавляя, что водителям, которые направляются в Евпаторию, лучше остановиться в Саках и выпить кофе, пока пробка не рассосется.

"Прекрасный "камыш" в Крыму в это время года, ага", — прокомментировал событие Петр Андрющенко, намекая на то, что оккупационная власть, как правило, оправдывает "чрезвычайные происшествия", которые случаются на военных и критически важных инфраструктурных объектах агрессора после попадания украинскими ракетами или БПЛА, исключительно "возгоранием камыша".

Как информирует канал "Крымский ветер", в Новофедоровке сегодня утром прогремел мощный взрыв. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк с бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30.

Отметим, сначала в местных группах в Telegram сообщали о пожаре, который возник в Сакском районе из-за обрыва кабеля, которые, как уверяют крымчане, держатся "на изоленте и соплях". Из-за этого якобы и "вспыхнула трава". Позже пожарные отрапортовали о пожаре, который якобы возник в частном доме села Прибрежное. Из-за этого даже пришлось вводить объездные пути для водителей.

Напомним, ранее партизаны движения "Атеш" сообщали, что РФ восстанавливает аэродромы в глубине Крыма. Оккупанты пытаются защититься от украинских ударов и построить подземные укрытия.