Мировая война и "радиоактивный пепел": Медведев рассказал, к чему приведет удар США по ВС РФ

Российский политик отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который допустил американский удар по позициям российских сил в Украине.

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Удар Соединенных Штатов Америки по российским войскам на территории Украины будет означать начало мировой войны. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности и третий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в интервью The Guardian заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты РФ в Украине.

Медведев назвал главу польского внешнеполитического ведомства Польши "странным существом".

"Во-первых, янки пока ничего подобного не говорили, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать", — написал зампредседателя Совбеза РФ.

Медведев считает, что Сикорский, "видимо, решил напугать своих собственных хозяев". Он также напомнил о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды о возможности размещения американского тактического ядерного оружия на территории Польши.

"Варшава не останется в стороне, и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла. Это то, чего вы на самом деле хотите?", — риторически спросил российский политик.

Медведев угрожает мировой войной Фото: скриншот

Что сказал Сикорский о ядерной угрозе

25 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Вашингтон предупредил Москву об ответе в случае, если Россия нанесет ядерный удар.

"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", — сказал Радослав Сикорский.

Напомним, 6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в списке стран для ядерного удара есть США, Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии.