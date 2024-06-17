"Сразу отгребли по полной": в ВСУ опровергают заявления о взятии ВС РФ Георгиевки в Донецкой области

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" назвал "помойкой" немецкое издание Bild, которое накануне обнародовало новость о захвате россиянами населенного пункта вблизи Донецка.

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Силы обороны контролируют часть села Георгиевка на Марьинском направлении, несмотря на заявления отдельных западных СМИ о взятии села российскими оккупантами. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" 17 июня заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

В качестве примера, он привел публикацию аналитика немецкого издания Юлиана Рёпке, который заявил о захвате россиянами Георгиевки, ссылаясь на открытые данные.

"В который раз заявляю, населенный пункт на 30-50% под нашим контролем. Господин Рьопке ссылается только на видео, где некоторая техника начала залетать "на дурачка", это не было планомерное наступление с вытеснением наших войск. Эта техника сразу отгребла по полной, другая броня также была уничтожена, всего 14 единиц техники, а не 7, как отметило немецкое издание", — написал странский защитник.

Он добавил, что даже после такого вражеского наката под контролем 46-й ОАэМБр ВСУ, которая удерживает там позиции, оставалось 10-15% населенного пункта.

"Той же ночью были отбиты все утраченные позиции", — подчеркнул офицер ВСУ.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 17 июня сообщалось, что на Кураховском направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

"Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки", — говорится в сообщении.

О захвате села Георгиевка речь не идет.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.

Напомним, что 15 июня BILD сообщило, что ВС РФ сделали финальный рывок и захватили Георгиевку в Донецкой области и для этого они потратили 7 танков и БМП.

Также сообщалось, что ВС РФ штурмовали позиции Сил обороны в Георгиевке в составе 17 единиц бронетехники в направлении поселка Георгиевка. 14 единиц украинские защитники успешно уничтожили, рассказал "Алекс".