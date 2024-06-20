Остановили и потянули в ТЦК: граждане перекрыли трассу Тернополь-Львов, — соцсети (видео)

Граждане, перекрывая дорогу, призвали людей в форме отпустить водителя. Львовский областной военкомат объяснил, что инцидент действительно произошел и связан с уточнением военно-учетных данных.

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На границе Львовской и Тернопольской областей произошла стычка граждан с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Военкомы якобы незаконно задержали водителя и пытаются его мобилизовать. В знак протеста люди перекрыли трассу, которая соединяет Львов и Тернополь. О чрезвычайном происшествии рассказали в тернопольском Telegram-канале.

Сообщение об инциденте на трассе Н09 Львов-Тернополь появилось в сети в 12:31. Автор опубликовал видео, на котором группа женщин, а также мужчин, перегородила дорогу. Граждане держат в руках украинские флаги и что-то пытаются объяснить двум мужчинам в военной форме. В тексте под видео указано, что события происходят в селе Струтин. Местные утверждают, что работники ТЦК остановили водителя автобуса и предложили ему посетить военкомат, чтобы обновить данные. После этого на дороге появилась группа граждан, которая "полностью парализовала движение".

На кадрах с места событий нет отметок времени, даты и места. Единственное, что слышно — это скандирование — "Водителя! Водителя!".

На видео от других очевидцев происшествия можно увидеть, что группа протестующих состоит из, ориентировочно, 30 человек. Они скопились перед грузовиком и большим автобусом. Позади — колонна заблокированных авто: в кадр попали шесть машин.

Скандал с ТЦК — группа женщин и мужчин на трассе Фото: Скриншот Скандал с ТЦК — блокирование трассы Тернополь-Львов 20 июня Фото: Скриншот

В Telegram-канале Львовского областного военкомата появилось объяснение относительно событий на трассе под селом Струтин. В заметке указывается, что правоохранители остановили автобус и военкомы проверили у водителя маршрутки военно-учетные документы. Поскольку с ними было не все в порядке, ему вручили повестку и предложили проехаться в ТЦК. При этом проблем у граждан не было бы: в салоне присутствовал другой водитель, который мог сесть за руль и отвезти людей.

Скандал с ТЦК — объяснение Львовского военкомата 20 июня Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других инцидентах с ТЦК. Например, 17 июня Львовский военкомат сообщил о нападении на своего работника. Мужчину ударили по голове камнем, когда он перевозил гражданина для прохождения военно-врачебной комиссии. В какой-то момент на него напал неизвестный: пострадавший в больнице, данных нет, задержали ли гражданина, который сбежал и не доехал до ВВК.

Напоминаем, в СМИ опубликовали объяснения гражданина, который добровольно мобилизовался и опроверг заявления дочери, что он это сделал якобы под давлением. Еще одна история произошла в Тернопольской области. Как выяснилось, женщина пожаловалась на местных военкомов, которые задержали ее мужа на перроне и якобы трое суток держали в холодном подвале.