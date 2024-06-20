Помехой не стало даже ранение: бывший учитель труда получил награду от Сырского

Украинец пострадал во время вражеской атаки, но держал позицию вместе с еще двумя ранеными побратимами. Им удалось не только отбить штурм, но и взять оккупантов в плен.

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Военный из города Покровск в Донецкой области Руслан Цыганок получил нагрудный знак "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на областной ТЦК 19 июня сообщили в местном СМИ Pokrovsk News.

Солдат родился в селе Гнатовка и, по данным Фокуса, работал учителем труда в Общеобразовательной школе I-III ступеней №9 Покровского городского совета Донецкой области. В феврале 2022 года его мобилизовали, и с тех пор он служит гранатометчиком.

Цыганок защищает Украину с первого дня полномасштабной войны. Его описывают как дисциплинированного, грамотного и трудолюбивого бойца, "настоящего патриота Родины".

Фото Руслана Цыганка Фото: ВСУ

19 октября 2023 года Цыганок в составе сводных подразделений занял оборону в районе Авдеевки. На этом участке фронта российские оккупанты активно наступали, применяя артиллерию, минометы и штурмовиков.

20 октября военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение во время очередной вражеской атаки. Однако это не помешало ему продолжить отражать штурмы со стороны ВС РФ.

21 октября из-за того, что захватчиков было больше, возникла угроза окружения. На позиции оставались трое раненых защитников, среди которых был и Цыганок. Несмотря на свое состояние мужчина остался на месте и проявил небывалую отвагу.

Он вместе с побратимами принял стрелковый бой. Российским штурмовикам удалось зайти на соседние оборонительные рубежи, но их успешно выбили оттуда. Четырех бойцов ВС РФ взяли в плен.

Напомним, украинские военные "затрофеили" в Донецкой области вражеский "танк-черепаху". Представитель 22 ОМБР Виталий Соколенко рассказал, что один из оккупантов пытался шантажировать воинов.

В DeepState 19 июня сообщили, что ВС РФ атакуют плацдарм в районе Горловки. Захватчикам удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов.