Германия хочет приобрести 105 танков Leopard 2A8, — Spiegel

Бундесвер хочет получить танки для оснащения Литовской бригады и для модернизации собственных бронетанковых сил.

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Министр обороны Германии Борис Писториус хочет приобрести 105 танков Leopard 2A8 на сумму почти три миллиарда евро. Об этом сообщает Spiegel.

Несмотря на ограниченный бюджет в Германии хотят приобрести более 100 самой современной серийной версии танков Leopard 2. По данным источников издания, KNDS может получить контракт на 105 Leopard 2A8. Потенциальная стоимость сделки составит 2,93 млрд евро. До 2030 года все танки должны поступить в строй Бундесвера.

Сейчас вопрос находится на рассмотрении бюджетного комитета Бундестага. Такой большой контракт должны рассмотреть до начала летних каникул в Бундестаге.

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Большой заказ Leopard 2A8 должен обеспечить танками бригаду в Литве, которая должна стать одним из элементов передовой обороны в НАТО на восточном фланге. Поэтому важно лучшее оснащение бригады. Вторым приоритетом называют усиление бронетанковой армии в Германии, что также является большим приоритетом для Бундесвера.

В 2023 году KNDS уже получил рамочное соглашение на поставку 18 танков с возможностью дозаказать еще 105. Первая партия была нужна для замещения переданных Украине 18 Leopard 2A6. Если контракт подпишут, то первые 35 танков для литовской бригады должны поставить до 2028 года, а остальные 70 — до 2030 года.

Сейчас проблемой является недостаток финансирования, потому что потенциальный контракт не покрывается ни 100-миллиардным спецфондом, ни планами расходов на оборону в 2025 году. Поэтому должна быть правительственная гарантия на контракт. Кроме танков рассматривается вопрос приобретения 4 ЗРК Patriot на 1,35 млрд евро.

Напомним, 17 июня KNDS показал танк Leopard 2A8, который является самым технологичным боевым танком.

13 июня СМИ писали, почему Великобритании катастрофически не хватает танков. Армия должна иметь хотя бы 400-500 машин.