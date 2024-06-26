Смогут развить наступление на Константиновку: эксперт об угрозах захвата РФ Новоалександровки

ВС РФ проводят комбинированную операцию, чтобы прорваться как с юга, так и с северо-востока к Константиновке для того, чтобы окружить ВСУ в Торецке.

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Если ВС РФ захватят Новоалександровку, это будет представлять угрозу для Покровска и Константиновки. Об этом в комментарии Radio NV сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Ребята из 110-й бригады просто сейчас не подтверждают то, что Новоалександровка полностью находится под контролем врага. Но подтверждают, что большая часть этого населенного пункта все же под контролем ВС РФ", — отметил Грабский.

По словам эксперта, это значит, что россияне продвигаются в направлении трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку.

"Уже сегодня мы не используем эту важную рокадную дорогу для обеспечения наших войск, а для противника это является тактической целью этой операции — продвинуться к этой дороге. Фактически населенный пункт Воздвиженка остается единственным пунктом к этой трассе", — напомнил Грабский.

Сергей Грабский уверен, что выйдя на эту трассу, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Константиновки и развить дальнейшие наступательные действия в направлении Покровска.

"Если посмотреть на карту, увидим, что Константиновка является ключом, который удерживает наши позиции, поддерживает позиции в районе Торецка, где сейчас так же развязались активные боевые действия. Таким образом мы говорим о комбинированной операции противника, которая имеет целью прорваться как с юга, так и с северо-востока к Константиновке для того, чтобы создать угрозу окружения наших войск в Торецке", — подытожил военный эксперт.

Также оккупанты имеют целью создать линию боевого соприкосновения по отрезку Часов Яр — Константиновка.

Напомним, что 24 июня стало известно, что ВС РФ активизировались на Торецком направлении и продвинулись вглубь украинских позиций на 2 километра за последние несколько дней.