Мысленно говорил с самолетом: пилот-истребитель ВСУ сбил за один вылет 2 "Шехеды"

Пилот говорит, что для него ночь была бессонная, но результативная и закончилась спокойным утром для украинцев, на которых были нацелены эти два вражеских дрона.

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Украинский летчик-истребитель сбил два "Shahed" за один боевой вылет. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

По словам летчика, он перед боевым вылетом "поговорил" со своим самолетом и "настроил" его на серьезную работу по охоте на "шахеды".

"Ощущение уверенности было. Поднимался в небо с одного из оперативных аэродромов. Перед полетом "поздоровался" с самолетом, мысленно сказал, что должны сбить "Shahed", — рассказал Павел, летчик-истребитель Севастопольской БрТА воздушного командования "Запад".

Летчик уничтожил один из Shahed и после этого получил задание уничтожить еще один.

"Тогда я снова сказал мысленно своему самолету: Мы должны с тобой сделать это, сбить и второго. И мы это сделали. Ночь была бессонная, но результативная для меня и закончилась спокойным утром для украинцев, на которых были нацелены эти два вражеских дрона", — рассказал пилот.

Павел — пилот фронтового истребителя МиГ-29. Одна из его боевых задач — работа в небе во время отражения российских массированных комбинированных ракетно-авиационных ударов.

Напомним, что украинский летчик Андрей сравнил советский истребитель Су-27 с западным самолетом F-16. Военный отметил, что лично на F-16 не летал, но много обсуждал западные истребители с собратьями.

Ранее сообщалось, что Дания будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 только до конца года. Подготовку должны пройти примерно 20 защитников неба.