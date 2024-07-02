Было замечено целое отделение: женщины-оккупантки штурмуют на Покровском направлении (видео)

В 47-й бригаде сообщили, что фиксируют единичные случаи, когда группы женщин идут на штурм их позиций. Их ликвидируют.

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В Донецкой области российские оккупанты для штурмов начали привлекать женщин-зечек. Украинские защитники заметили их на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады.

"Российские женщины штурмуют на Покровском направлении! Операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидируют мусор", — говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что на днях в сети появилась информация, что Россия начала использовать на фронте завербованных заключенных женщин. На одном из участков фронта было замечено целое отделение таких "бойцов".

"На нашем отрезке пока наблюдаем все же единичные случаи. Нам безразлично на пол. Видим врага с оружием — уничтожаем", — отметили в 47-й бригаде.

На обнародованных кадрах видно оккупанток, которые бегают с оружием и попадают под раздачу украинского FPV-дрона. Они получают тяжелые ранения и погибают.

Напомним, что 30 июня боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в районе Яснобродовки в Донецкой области украинские позиции штурмовало отделение российских зечек. Их уничтожили.