В Крыму снова взрывается на складе "шахедов" и летают ракеты-обманки, — соцсети

На оккупированном полуострове услышали громкий взрыв и заметили дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент. Местные власти заявили об одиночном тренировочном выстреле.

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У российских оккупантов в Крыму неспокойно и снова взрывается в районе дислокации ВС РФ на мысе Фиолент, где недавно был уничтожен склад "шахедов". Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер".

"В Севастополе прогремел мощный взрыв, и сейчас валит дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент", — говорится в сообщении.

Также шустрые крымчане уже успели наделать фото задымления с места атаки.

Сообщается, что оккупанты уже традиционно перекрыли Керченский мост.

"Пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета за складом "шахедов" возле села Флотское", — сообщил "Крымский ветер".

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 метров, информируют местные жители.

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сначала на 2 минуты объявил воздушную тревогу, а потом успокоил всех жителей, что взрыв был плановый.

"Сейчас в районе Северного мола флот провел тренировку — был сделан один учебный выстрел. Объясняю: несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — поскольку были запущены ложные цели", — пояснил он.

Далее он вновь объявил воздушную тревогу и потом еще раз объявил отбой.

Напомним, что 2 июля оккупанты в Крыму всполошились из-за возможного ракетного удара. Они со страхом ожидали Storm Shadow, а взамен прилетели обманки.