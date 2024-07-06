В Одессе тренер обматерил и пожелал смерти военным: его уже увезли сотрудники ТЦК (видео)

Мужчина нецензурно выражался, обзывал украинских военных "рабами" и желал им смерти. Местные активисты объяснили ему правила общения, но тренер "упал", не выдержав диалог.

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Фитнес-тренер из Одессы 6 июля обматерил украинских военных. Вначале он обозвал их рабами и пожелал смерти, видео инцидента показал в Telegram одесский активист Демьян Ганул.

"Да мне по***й, что ты воевал, все кто там воюет дол***ебы. Вы рабы. Иди дальше воюй, пока не сдохнешь. Ты для меня не человек, ты г***да. Чтоб ты сдох, чтобы вы все там сдохли", — говорил он военному.

Мужчина продолжил агрессивно ругаться, несмотря на то, что военный рассказал ему о фронтовых заслугах. Ганул заметил, что ему трудно было досмотреть это видео до конца, так как адреналин и желание мести переполняли его.

"Из видео понятно, что [оскорбляющий] видит человека в форме и с присущей сепаратисту ненавистью желает ему смерти и посылает защитника", — отметил он.

Из зала — в ТЦК

Позже активист сообщил о посещении обидчика и проведении с ним "беседы" о том, как надо говорить с действующими военными.

"Когда эти дол***бы поймут, что нельзя быть быком, даже если ты фитнес-тренер и немного накачался. Пол мокрый, тренер пропустил день ног и упал", — коротко описал он ситуацию.

Одесского тренера также повезли в ТЦК на микроавтобусе, теперь его ждет прохождение медкомиссии. Военные смогут спросить у него, почему он желал им смерти, заключил активист.

Напомним, в конце июня 2024 года в Киеве сильно избили ветерана, бывшего военного из 32-й отдельной механизированной бригады. Трем нападающим не понравилась его прическа.

Фокус уже писал, как в Одессе водитель "протащил" на капоте двух работников ТЦК. Один из военкомов получил травму головы.