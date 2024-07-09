РФ изменила тактику ракетных обстрелов Украины ради большего ущерба, — Newsweek

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, в некоторых случаях украинским силам ПВО приходилось иметь дело с крылатыми ракетами на высоте до 50 метров над землей.

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Российская ракетная атака на больницу "Охматдет" в Киеве была частью новой тактики российских войск по нанесению максимального ущерба украинской инфраструктуре. Об этом пишет Newsweek.

Авторы публикации ссылаются на данные из отчета "Института изучения войны" и приводят свидетельство руководителя одной гуманитарной группы, который заявил, что "эти нападения должны прекратиться немедленно".

По официальным данным, в Киеве погибли по меньшей мере 22 человека, 82 получили ранения, а общее количество погибших достигло 42-х.

Очевидцы сняли видео за мгновение до попадания в больницу ракеты, летевшей по нисходящей траектории.

В СБУ сообщили, что предварительное расследование показало применение ракеты Х-101. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские крылатые ракеты, которыми обстреляли украинские города, в том числе Киев, летели на крайне малых высотах.

Игнат рассказал, что в некоторых случаях украинским силам ПВО приходилось иметь дело с крылатыми ракетами, летящими на высоте до 50 метров над землей. В ISW заявили, что это указывает на то, что российские силы, возможно, изменили свою тактику, чтобы не дать украинской ПВО времени отреагировать и, таким образом, "нанести максимальный ущерб" инфраструктуре.

Российские ракетные удары "вероятно, использовали новую тактику, на которую стоит обратить внимание, поскольку это дает возможность максимизировать ущерб в ходе серии ударов", — отметили в ISW.

Напомним, что в ISW заявили, что "Охматдет" не может считаться военной целью.

Также Фокус в своем материале объяснял, чем обернется скандал с "обломками ракет" и претензия Безуглой к Воздушным силам.