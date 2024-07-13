Выкрикнул "Слава России": в Днепре неизвестный напал на военнослужащего ВСУ (видео)

Мужчина пытался спровоцировать конфликт с военным. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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В Днепре, который страдает от российских ракетных ударов, посреди белого дня неизвестный мужчина совершил попытку напасть на военного Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовано на канале "Днепр Оперативный".

Видео, которое сделано камерой видеонаблюдения изнутри транспортного средства, датировано пятницей, 12 июля.

На нем заметно, как неизвестный мужчина в очках, с пакетом и пластиковой бутылкой шел по улице Владимира Антоновича по своим делам, но остановился напротив машины.

Он подошел к машине, открыл ее двери и якобы начал провоцировать военного пророссийскими лозунгами.

Местные каналы утверждают, что мужчина начал говорить: "Шо, ты зельонинький? Слава России. Шо, ты за Украину?".

Военный попытался закрыть дверь, оттолкнув гражданского, но мужчина не дал этого сделать, ударил военного и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе полиции Днепра "Суспільному" сообщили, что письменных заявлений относительно происшествия правоохранителям не поступало. Однако, для проверки информации полицейские зафиксировали факт и устанавливают обстоятельства.

Напомним, в Днепропетровской области украинец совершил вооруженное нападение на военнослужащего из ТЦК. Сержант ВСУ получил ножевое ранение руки.

А в Луцке жертвами нападения стали военные, которые принимали участие в АТО и освобождении Херсонской и Запорожской областей. В соцсетях опубликовали видео, как неизвестный мужчина распылил им в лицо газовый баллончик.