"Руська — красава": боец Сил обороны в сланцах и шортах сбил российскую крылатую ракету (видео)

Мастерство украинского защитника оценили в российских телеграм-каналах и назвали работу украинского зенитчика "большой удачей и пребыванием в нужном месте".

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Военный Сил обороны Украины с легкостью справился с вражеской крылатой ракетой, которая летела атаковать мирные города Украины. Видео попало в сети.

"Украинский военный в шортах и в майке сбивает из ПЗРК российскую ракету. Сезонно выглядит", — говорится в публикации.

На обнародованных кадрах видно, что российская ракета летит над рекой вблизи пляжа. Из-за кустов на берегу появляется мужчина в футболке, шортах и шлепанцах с ПЗРК и делает выстрел, поражая цель.

После попадания за кадром слышны радостные крики бойцов передвижной мобильной группы.

"Руська — красава!" — кричат они.

Мастерство украинского защитника оценили в российских телеграм-каналах. Военный Z-телеграм-канал "Военный осведомитель" назвал работу украинского зенитчика "большой удачей".

"Кадры попадания украинского зенитчика из ПЗРК "Игла" по российской крылатой ракете. Это уже не первый пример, который доказывает, что при наличии большой удачи и нахождения в нужном месте в нужное время с ПЗРК можно перехватить даже некоторые ракеты", — прокомментировал "Осведомитель".

Напомним, что на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили российский штурмовик точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".