Мобилизация в Украине с 17 июля: мужчин без военного билета не выпустят за границу

Категории тех, кому разрешен выезд, остаются без изменений, но добавляется обязательное наличие военно-учетного документа, отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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С 17 июля пограничники начнут проверять наличие военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые выезжают за пределы Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, 16 июня.

"Категории тех, кому разрешено пересекать границу и условия пересечения, прописанные в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57, они не изменились, но к тем условиям, которые есть, то добавляется собственно и наличие военно-учетного документа", — отметил Демченко.

При отсутствии такого документа в пересечении границы будут отказывать.

Он уточнил, что граждане могут предъявлять бумажный военно-учетный документ в виде книжечки, временное удостоверение военнообязанного, или военно-учетный документ в электронной форме с наличием QR-кода для его считывания пограничниками.

"Если у пограничников будут возникать какие-то сомнения относительно данных, которые отображаются в военно-учетном документе, или сомнения, что документ может быть поддельным, то мы обязательно проверим всю эту информацию в системе "Оберег", — пояснил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, украинцы, которые находятся за рубежом также должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Однако механизма вручения повестки за рубежом пока нет.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что административные штрафы также будут накладывать и на тех, кто не обновил свои данные и находится за пределами Украины. Впрочем государству "будет немножко сложнее реализовать это".