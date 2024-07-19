Солдат РФ застрелил товарища: СМИ нашли оператора БПЛА, который снял случай на видео

В распоряжении журналистов появилось видео, которое опровергает фейк россиян об убийстве военным ВСУ своего побратима. Автомат, из которого солдат убивает сослуживца — это АК-12. Его используют ВС РФ. Штаны A-Tacs FG носят именно российские солдаты, а не украинские.

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4 июля российская пропаганда распространила кадры, на которых якобы украинский военный убивает своего боевого товарища. Журналисты "Настоящего Времени" и "Системы" выяснили, что на видео на самом деле российский военный стреляет в уже раненого российского солдата.

Видео, которое появилось в Telegram-каналах, было низкого качества. Это и позволило пропагандистам утверждать, что в кадре были украинцы.

Журналисты ознакомились с оригиналом видео в большом разрешении. Его они получили от военнослужащих 118-й бригады ВСУ, которые и запустили этот дрон. А также проанализировали кадры с FPV-дрона.

Боевой дрон попадает в одного из военнослужащих, после чего оператор, снимающий с высоты, укрупняет план и несколько секунд достаточно близко снимает раненого военного. На его форме не видно шевронов или других знаков, которые бы указывали на конкретное подразделение. Впрочем, когда он сгибается от боли, из-под камуфляжных штанов выглядывает полоска нижнего белья. Это китайские трусы BOKAI, которые распространены в РФ, а в Украине их практически невозможно купить последние два года.

Также штаны A-Tacs FG носят именно российские оккупанты. Автомат, из которого военный убивает сослуживца, — это АК-12 — его также используют ВС РФ.

Снаряжение бойца РФ Фото: Настоящее Время

По словам украинских военнослужащих 118-й бригады ВСУ, которые стали свидетелями убийства, инцидент произошел в Роботино Запорожской области.

Оператор дрона с позывным "Шустрый", который снял видео, рассказал, что увидел в траншее четырех человек: один из них был мертв, а трое других, по его мнению, нет, поскольку вокруг них не было крови и мух. Когда к ним подлетел FPV-дрон, трое военных отскочили и побежали от него, дрон ударил по военному, который убежал по центру.

"Было видно, что он не станет, что ему перебило ноги и что эвакуация к нему туда 100 процентов не доедет. Рядом пробегал его побратим, и он показал ему рукой, мол, добей меня, пожалуйста. И тот без всякого сочувствия взял и мгновенно его хлопнул. Я был немного шокирован. Это же твой побратим. А ты его берешь и так убиваешь. Могли бы постараться хотя бы в кусты его оттянуть", — рассказал "Шустрый".

Украинский военный с позывным "Тихоня" руководил FPV-дроном, который нанес удар по военному. По его словам, двое россиян, оставшихся в живых, убежали и пытались спрятаться в кустах, но вскоре ВСУ нанесли удар еще одним дроном.

"Шустрый" утверждает, что никто из трех российских военных, которые попали в видео, не выжил.

Напомним, 6 июля "Медуза" писала, что российским пропагандистам дали указание использовать термин "украинский конфликт" вместо "специальная военная операция". Российские медиа должны уверять своих зрителей в том, что "Россия не отказывается от диалога", а "Украина и Запад разговаривают на языке ультиматумов".