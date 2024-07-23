Бойцы РДК устроили диверсию на территории РФ: пострадали товарный поезд и пути

Бойцы РДК снова совершили успешную диверсию на железнодорожном полотне в Свердловской области, заявили в подразделении.

Related video

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" устроили диверсию на территории России. Они повредили железнодорожное полотно, из-за чего пострадал товарный поезд. Об этом 23 июля сообщили в телеграм-канале РДК.

Бойцы подразделения отметили, что не всегда сообщают о своих успешных действиях нат территории РФ, направленные против действующей власти и ее приспешников, но сейчас решили чаще показывать результаты своей работы.

"Бойцы РДК вчера ночью снова совершили успешную диверсию на железнодорожном полотне в Свердловской области в районе населенного пункта Кедровка. Кроме полотна, пострадал товарный поезд, следовавший в сторону в/ч 58661", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Пограничном комитете Беларуси 28 июня пожаловались, что на границе Беларуси и Украины якобы были замечены подразделения "Российского добровольческого корпуса" (РДК) . И в связи с этим белорусские пограничники начали принимать меры по дополнительному прикрытию границы.

В апреле 2024 года ВС РФ под Очеретино на Авдеевском направлении расстреляли бойцов штурмовой группы армии РФ, потому что думали, что это военнослужащие "Российского добровольческого корпуса".