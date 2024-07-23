За год выросла втрое: в Ростовской области ВС РФ развернули новую военную базу (фото)

База может принадлежать к 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. На фоне запрета ударов западного оружия по территории РФ полк обеспечения перебросили в зону, где его будет трудно достать без дальнобойного оружия, предполагают журналисты "Схем".

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Российские военные построили новую базу в городе Новочеркасск под Ростовом-на-Дону, в 200 км от линии фронта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые получили "Схемы" проекта "Радио Свобода".

Согласно изображениям, россияне развернули новую базу на участке между исправительной колонией и 2 недостроенными общеобразовательными учебными заведениями. Ее разместили на месте еще одного заброшенного военного объекта — школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России. Учебное заведение закрыли 13 лет назад.

В прошлом году на территории бывшей школы поваров стала появляться военная техника. В конце августа 2023 года здесь заметили около 50 припаркованных военных грузовиков и развернутые палатки.

Военный эксперт Михаил Жирохов проанализировал спутниковые снимки, полученные журналистами "Схем" и предположил, что скорее всего, новая база — база материально-технического обеспечения ВС РФ.

"Мы видим большое количество грузовиков в цветах военной техники. Ни танков, ни БТР-ов спутник не фиксирует, поэтому с высокой вероятностью — это одна из воинских частей материально-технического обеспечения", — говорит Жирохов.

"Схемы" установили, что база может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ, новым местом дислокации которого является Новочеркасск.

В армии РФ этот полк называют "армейским спецподразделением МЧС". Он один такого типа. До недавнего времени 100-й полк базировался в поселке Калининец, но в 2023 году его подразделения стали перебрасывать под Ростов, в Новочеркасск.

Благодаря телефонам оккупантов стало известно место их дислокации

"Схемы" зафиксировали на территории новой военной базы в Новочеркасске мобильный телефон Андрея Полухина, одного из офицеров 100-го полка. В российских базах данных он значится как "заместитель руководителя подразделением" и "командир".

Засветился в Новочеркасске и телефон Матвея Шокурова, который прописан в районе постоянного расположения этого полка под Москвой, но с начала июля телефон Шокурова передает сигнал в месте новой военной базы под Ростовом.

Шокуров, по данным сервиса GetContact, подписан в телефонах отдельных абонентов, как "Матвей Заправщик". Заправка топливом военной техники входит в задачи подразделений материально-технического обеспечения.

В частности, сейчас в Новочеркасске дислоцируется "Шторм Z".

"После февраля 2022 года россияне просто масштабировали всю логистику в этом регионе. Тем более, что временные базы, например в Луганске, после получения дальнобойного оружия Украиной оказались в зоне достижения Сил обороны Украины. Поэтому на фоне запрета ударов западного оружия по территории РФ, этот процесс приобрел еще большие масштабы, что мы можем увидеть на этом примере, когда полк обеспечения перебрасывают не ближе к зоне боевых действий, а в зону, где его будет трудно достать без дальнобойного оружия", — пояснил Жирохов.

Поскольку база расположена на расстоянии в 200 км от украинской границы, Силы обороны не могут нанести по ней удар западным оружием, отмечают "Схемы".

Напомним, что после ночной воздушной атаки украинских дронов на авиабазе ВС РФ "Морозовск" 22 июля обнаружили пять черных пятен. Самая большая площадь выгоревшего — на площадке, где стоял дивизион зенитных установок.