Их называют "зайчиками": боец о подготовке и мотивированности экс-осужденных в ВСУ

Если бы глава ГУР МОУ Кирилл Буданов видел обучение осужденных — сразу забрал бы их к себе на службу, уверен Александр Морозов.

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Военнослужащий Сил обороны Александр Морозов с позывным "Квіточка", который проводит обучение для украинских защитников по всей Украине, имел возможность встретиться и потренироваться с бойцами ВСУ, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Он заявил, что таких мотивированных защитников он уже давно не встречал. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Александр Морозов говорит, что отпросился у руководства "порешать дела", но через несколько часов его вызвали на работу и попросили провести обучение для 70 новобранцев ВСУ. Оказалось, что все они — экс-осужденные, которые подписали контракт с ВСУ.

"Приехал. Мы такие то такие-то. У нас тут 70 человек из мест лишения свободы, надо кое-чему научить. 85,182,309,115,402,406,407 — это не просто набор цифр. Кто в курсе, тот поймет. Это статьи. Любое мое знакомство с личным составом начинается с представления, нескольких слов о себе, и вопрос почему пришли в мои любимые ВСУ? Из более тысячи курсантов, я слышал разное, бусик, на*бали, менты, ТЦК, вызвали, слышал даже, что теща отправила. И только в районе 10%, сам пришел. Здесь же я услышал о защите собственного дома, о защите семьи, о, с меня больше пользы на войне, чем на зоне", — рассказал Морозов.

Он добавил, что был удивлен их ответами, а также тем, что командир их подразделения называет их "Зайчиками".

"Как говорил Иваныч у которого за плечами 20 лет. Человека видно сразу. Эти типы делали такие пируэты, что если бы это видел Кирилл Алексеевич (ред. — руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов), сразу забрал бы к себе на службу. Я доверял им свою машину, оружие, сумку с наличными. И на миллион процентов был уверен, что эти рыцари меня не подведут", — говорит военный.

Он рассказал, что услышал десятки жизненных историй в тот день, а также был удивлен, что новобранцы сами скинулись на авто для своего подразделения и очень радовались, когда его получили.

"Радости было, как у малых детей, даже я где-то чуть не всплакнул от их эмоций", — написал Морозов.

Он посмеялся, что после таких учений побратимы стали его называть и подписывать в телефоне "Саша Пригожин".

Военнослужащий призвал украинцев помогать таким штурмовым подразделениям и объявил сбор на их нужды.

Напомним, что на Покровском направлении бойцы подразделения 47-й ОМБр, в которое вошли бывшие осужденные, разнесли россиян и захватили их позиции . Украинские защитники зачистили вражескую посадку с помощью экипажей БМП Bradleу.