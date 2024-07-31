В Крынках 500 украинских военных сдерживали 50 тысяч россиян, — комбат морской пехоты

Россияне теряли в Крынках людей в 8-10 раз больше, рассказал комбат Артем Христин. А вот существенных потерь в технике оккупанты не несли.

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Плацдарм в селе Крынки Херсонской области на правом берегу Днепра 220-й батальон 126-й отдельной бригады Сил ТрО 30-го Корпуса морской пехоты Украины удерживал семь месяцев. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал комбат Артем Христин с псевдонимом "Мудрый".

Он отметил, что этот плацдарм в целом был 2 км 800 м ширины и 900 м глубины, и удерживался этот маленький населенный пункт при максимальном окружении.

"Позади тебя — вода, справа — противник, впереди — противник и слева — противник. И туда еще нужно добраться", — рассказал он.

500 человек, условно, которые находились в то время на Крынках, сдерживали 50 тысяч резерва российской армии на тот момент, которые там накопила РФ.

Во время обороны этого села без вести пропало 788 военнослужащих, но очень маленькая надежда, что все эти люди еще живы.

"Мы не можем считать погибшим военнослужащего, тело которого мы не смогли эвакуировать и забрать", — пояснил Артем Христин, добавив, что эвакуировать тела из разбитых укрепрайонов, подвалов и т.д. — чрезвычайно трудно.

Собственно, считает он, именно поэтому и есть такое количество пропавших без вести.

Артем Христин

"Не исключено, конечно, что какое-то небольшое количество из них находится в плену, но большинство — это точно наши потери", — считает морпех, который не мог ни опровергнуть, ни подтвердить эти цифры, поскольку в Крынках достаточно много подразделений выполняли задачи.

В то же время количество врагов, которое было уничтожено, где-то в 10 раз больше, чем наши потери, не исключает Артем Христин, по крайней мере, в худшем случае — минимум один к восьми. В первые месяцы в технику с российским десантом летело все и пилоты дронов даже спорили, кто первым поразил противника, — вспомнил военный.

А вот существенных потерь в технике россияне не несли, потому что, по словам морпеха, через некоторое время оккупанты вообще не использовали ее для боевых действий.

"Использовали свой самый дешевый ресурс — это своих военнослужащих", — подчеркнул он.

Вместе с тем Артем Христин убежден, что в дальнейшем Силы обороны будут форсировать Днепр.

"Не знаю, когда, как, на каком участке, но точно будем", — выразил уверенность он.

Напомним, 16 июля стало известно, что Силы обороны вышли из Крынок на Херсонщине. Бои сместились на острова, поскольку держать рубеж в поселке не было смысла.

Во время одной из переправ через Днепр морпехи пережили 60 обстрелов ВС РФ, которые произошли один за другим.