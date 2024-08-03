Украинца якобы "похитили" и отправили на учения без ВВК: в ТЦК прокомментировали

Анна Димченко сообщила, что ее родственника Юрия принудительно повезли в военкомат, оставив его детей просто на улице. В военкомате подтвердили, что мужчина — в учебном центре.

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3 августа Анна Димченко заявила, что ее родственника похитили из пункта пропуска и сразу мобилизовали. Об этом известно из поста в соцсетях.

Женщина рассказала, что Юрий Димченко ехал в Одессу из Измаила с двумя детьми и был задержан на пункте пропуска Удобное. Мужчину "принудительно отвезли" в ТЦК, а его несовершеннолетних детей якобы просто бросили на улице.

Сестру украинца в военкомате, как отмечается, в ответ на просьбу о встрече с родственником "пообещали размазать по стенке". Сам он вышел на связь только на следующий день и оказался на учениях, якобы не проходя ВВК.

Родственница заверила, что мужчина в розыске не находился и свои военно-учетные данные обновил. Женщина заявила, что Димченко "фактически похитили".

Впоследствии Димченко уточнила, что из-за огласки и действий адвоката ее родственника вернули в Одесскую область.

Публикация Анны Димченко Фото: Скриншот

Реакция ТЦК

3 августа ситуацию прокомментировали в Одесском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В военкомате сообщили, что во время проверки на пункте пропуска Удобное мужчина предоставил учетно-военные документы, которые имели признаки подделки.

Проверка через реестр "Оберег" показала, что украинец подлежит мобилизации. В ТЦК сообщили, что ВВК не выявила нареканий на состояние здоровья, и подтвердили отправку гражданина в учебный центр.

Публикация пресс-службы Одесского областного ТЦК Фото: Скриншот

Напомним, 2 августа в Одессе произошла потасовка между местными жителями и военными с полицейскими.

В полиции прокомментировали инцидент. Правоохранители заявили, что женщина "вела себя агрессивно, бросалась в драку и не реагировала на требования прекратить противоправные действия". Ее доставили в участок.