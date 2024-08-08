Силам обороны удалось захватить в плен еще 59 солдат ВС РФ на КПВВ в Судже, — СМИ (фото)

По данным анонимных источников журналистов, украинские защитники взяли в плен большую группу российских военных на контрольном пункте въезда-выезда в городе.

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Силы обороны Украины во время военной операции в Курской области захватили в плен на КПВВ г. Суджа еще 59 пленных оккупантов. Об этом сообщают источники ТСН.

Пленные россияне на КПВВ в Судже Фото: ТСН

Также украинские бойцы 80-й ОДШБр и батальона "Нахтигаль" 14-го отдельного полка БпАК взяли в плен большую группу российских военных в приграничной зоне Курской области РФ. На кадрах можно увидеть операцию на КПП "Суджа" после капитуляции оккупантов.

На видеозаписи виден момент сдачи в плен около 50 российских пограничников и срочников, которых на произвол судьбы и без поддержки бросило их командование, на КПП "Суджа". Они подняли белый флаг и, сложив оружие, сдались в плен.

Как сообщил боец батальона "Айдар" 24-й ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале 8 августа, сегодня удалось меньше захватить российских военных в плен.

"Сегодня немножко меньше п*дарков взяли в плен, скоро будет визуальная красота", — написал он.

"Осман" о пленных россиянах в Курской области Фото: скриншот

Напомним, что российские военные готовятся к контрудару под Суджей, формируя резервы, чтобы не дать закрепиться силам обороны Украины после "прорыва" в Курской области и отбить то, что потеряно.

Как рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", за два дня боев на территории Курской области РФ удалось захватить в плен около 300 российских солдат.