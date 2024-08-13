Креативные агентства работают: в РФ размышляют, как устроить резинкатастрофу в Курской области

Уже вскоре в РФ появятся ролики с псевдожителями Курщины, которые будут рассказывать "максимально страшные истории", прогнозируют в Центре противодействия дезинформации.

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Руководство РФ надеется, что в Курской области будет гуманитарная катастрофа, чтобы потом обвинить Украину. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас российская пропаганда делает все, чтобы простой житель Москвы не переживал о событиях на Курщине, потому что миф о силе армии РФ разрушен, но пока об этом не знают в Москве и Санкт-Петербурге.

"Российское руководство надеется, что на части Курской области, которая контролируется Силами обороны, будет гуманитарная катастрофа. Также известно, что креативные агентства и театральные студии, которые работают с Минобороны России, готовят ряд видео с комментариями якобы людей, которые выехали из той зоны. Они будут рассказывать максимально страшные истории, не предоставляя никаких доказательств в виде визуального контента. Это все РФ намерена гонять по собственным сетям на Запад и Глобальный Юг", — сообщил Коваленко.

Он добавил, что никакой гуманитарной катастрофы там нет и не будет.

Напомним, что 12 августа в ЦПД сообщили, что руководство РФ и командование российской армии недовольно тем, что боевые действия, которые проводят ВСУ в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских.