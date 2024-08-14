С Донецкого направления ВС РФ никого не перебрасывают на Курск, — боец ВСУ

Если ситуация в Донецкой области несколько облегчится, то это будет благодаря тому, что российские резервы, которые должны были прибыть сюда, будут брошены в Курскую область, считает Кирилл Сазонов.

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Россия не перебрасывает в Курскую область подразделения с Покровского, Торецкого, Краматорского и Лиманского направлений. Здесь продолжаются тяжелые бои. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"На востоке ситуация на самом деле очень тяжелая. Относительно передислокации подразделений с востока, то россияне никого не перебрасывают на Курск. Для них это приоритетное направление, они не меняют своих планов. По-прежнему их цель — выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому они активно перебрасывают на восток все возможные силы", — подчеркнул Сазонов.

По словам военнослужащего, если ситуация здесь несколько облегчится, то это будет благодаря тому, что резервы, которые должны были прибыть в Донецкую область, будут брошены на Курщину, где сейчас действуют войска группы "Север".

"Но с Покровского, Торецкого, Краматорского и Лиманского направлений россияне не перебрасывают подразделения на Курск. То есть, россияне перебрасывают войска из Волчанска и Купянска. Говорят, что подкрепление поступает из Херсонщины и Запорожья, но с Донецкого направления они никого не перебрасывают. Здесь продолжаются очень тяжелые бои", — добавил Сазонов.

Напомним, что в Минобороны Литвы заявили, что Россия начала перебрасывать войска в Курскую область из Калининграда, который не соединен со страной сухопутным путем.