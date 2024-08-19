Может переиграть весь передний край: Костенко о том, что изменит ситуацию под Покровском (видео)

Роман Костенко отметил, что продвижение ВСУ в Курской области может заставить ВС РФ уменьшить давление на Покровское направление и перебросить войска оттуда обратно в РФ, но тем не менее, враг не откажется от своих планов захватить Покровск.

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Россия готова пожертвовать Курской областью, и поэтому сейчас не перебрасывает свои войска с восточного направления фронта в Украине. Россияне намерены дожать Покровское направление. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, Силы обороны Украины сейчас воюют в условиях ограниченного ресурса, и имеют 50% от потребностей, необходимых для сдерживания врага. Между тем ВС РФ намерены дожать Покровское направление, поэтому сейчас туда надо больше резервов и вооружения.

"Если у нас есть намерение продвигаться дальше, занимать оборону на каком-то рубеже и держать его, и для этого мы готовы поставлять ресурсы, то я думаю, что россияне, даже при таких темпах, не будут брать резервы с основных направлений. Противнику надо минимум месяц, чтобы собрать что-то более-менее приличное, что сможет хотя бы удерживать нас", — считает Костенко.

Он добавил, что по его мнению, Курская операция ВСУ еще не сыграла свою роль, и дальше все будет зависеть от того, как будут действовать ВСУ.

"Курск полноценно не отыграл свою роль. Все будет зависеть от того, как мы будем продолжать там (в Курской области — ред.), какие последствия будут для России, как мы будем развивать ситуацию", — сказал он.

Роман Костенко отметил, что продвижение ВСУ в Курской области может заставить ВС РФ уменьшить давление на Покровское направление и перебросить войска оттуда обратно в РФ.

"Мы не просто так здесь начали наступать. Основное было — это заставить врага маневрировать", — сказал он.

Костенко считает, что если ВСУ под Покровском смогут наносить серьезные удары российским оккупантам, то смогут их сдерживать, а также, что Украина может найти резервы для того, чтобы открыть еще некоторые направления.

"Это может совсем переиграть весь передний край и РФ будет вынуждена реагировать. На войне главное навязать инициативу. Но сделать это на восточном направлении нереально, потому что они (россияне — ред.) там сосредоточили все, что у них есть, а наша инициатива сейчас может заставить врага принимать решения, которые могут положительно отразиться на Покровском и Торецком направлениях", — подчеркнул он.

Напомним, что 19 августа сообщалось, что ситуация на Покровском направлении в Донецкой области активно меняется и зависит от обстоятельств. Сейчас ВС РФ намерены выйти на новые высоты с помощью тактики штурмов малыми группами. До города осталось 20 километров.