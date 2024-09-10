"Во время штурма исчезло 10 бойцов": сестра десантника ВСУ уверена, что ее брат выжил и находится в РФ

Выжить в штурме удалось нескольким бойцам, но они некоторое время избегали семьи Олега. Впрочем, женщине удалось с ними пообщаться. Она обнаружила в их рассказах много разногласий, но никто не видел, что ее брат погиб.

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Сестра десантника 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Гурко, которого уже более полутора лет считают пропавшим без вести, адвокат Татьяна Гойдик уверена, что ее брат жив. Через волонтерские связи она получила инсайдерскую информацию, что ее брат выжил и даже указали место, где его удерживают. Об этом она рассказала "Фактам".

Ее брат Олег старше ее на 7 лет, сейчас ему 46. У него есть семья — жена и две дочери. Олег с сестрой очень близки с детства и постоянно были на связи, когда он находился на фронте.

Перед исчезновением, говорит Татьяна, у Олега было нехорошее предчувствие.

"Он предчувствовал. 14 января прошлого года где-то в 8 вечера Олег позвонил мне, сказал: "Сестричка, молись, родная. Потому что пойдем в страшный штурм". Тот штурм состоялся в Луганской области, возле города Кременная в Серебрянском лесу. За полтора суток перед этим у Олега была тяжелая контузия, он не слышал на оба уха. Но его даже на стабилизационный пункт не отправили — ставили капельницы на месте", — рассказала Татьяна.

Она говорит, что выжить в штурме удалось нескольким бойцам, но они некоторое время избегали общения с семьей Олега. Впрочем, женщине удалось с ними пообщаться. Она обнаружила в их рассказах много разногласий, но никто не видел, что Олег погиб.

"Инструктор Олега из Великобритании Руслан звонил ребятам сразу же после их возвращения из того штурма. Он подробно их расспросил. В частности, о следующем: "Ты лично видел, что Олег погиб? Подходил к нему, убедился, что он мертв?" Все они ответили Руслану на эти вопросы "нет", — рассказала женщина.

Она говорит, что и другие ребята рассказывают, что "в той кровавой мешанине никто ничего толком увидеть и не мог, потому что это был ближний бой". Татьяна рассказывает, что выяснила, что во время штурма исчезло десять бойцов. Одного из них удалось вернуть из плена с тяжелым ранением. На обмен его привезли в машине "скорой". Но он был из другого подразделения и не знал Олега и не смог его узнать по фото.

Еще в марте Алла написала письмо в Министерство обороны РФ, относительно судьбы своего брата, но ответ так и не получила.

"В поиске информации о том, где может находиться брат, я использую мои волонтерские связи. Хочу сказать еще следующее: статус "без вести пропавший" для родственников бойца может быть еще страшнее, чем статус "погибший". Ведь это статус неопределенной потери — то есть, потери, которую нельзя пережить. Этот статус (еще его называют "между небом и землей", "50 на 50"), такой, что живешь с ним постоянно — каждую секунду. Одна девушка, брат которой, Герой Украины, погиб, сказала мне: "Мое положение проще твоего". Я удивилась: "Почему?" — "Потому что я точно знаю, что случилось с моим братом, и могу прийти на его могилу", — говорит Татьяна.

Женщина рассказывает, что постоянно участвует в акциях по возвращению пленных. Она надеется, что ее брат все же жив и вернется из плена.

"Олег пропал без вести 15 января, а мне сообщили об этом только через 3 дня. Когда я позвонила человеку, который занимается коммуникацией в 95-й ОДШБ, то услышала: "Скорее всего, он погиб". Если бы позвонила не я, а наша мама, то этот ответ мог бы ее убить. Хорошо, что мой мозг включил во мне адвоката, а не родную сестру, и я сказала: "Пожалуйста, если вам еще раз позвонят по поводу моего брата, ни в коем случае не говорите то, что сказали мне". "А как говорить?" — спросил этот человек. "Как учитывается мой брат в списках воинской части?" — "Без вести пропавший" — "Так и говорите". Для каждой матери слова: "Ваш сын, скорее всего, погиб", — могут стать последними, которые она услышит в своей жизни", — говорит женщина.

Напомним, что российские оккупанты замучили до смерти 55-летнего военнослужащего Александра Ищенко, который был бойцом "Азова" и защищал Мариуполь.