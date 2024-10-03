В "Армия+" можно исправить данные о военной службе: в Генштабе рассказали, как это сделать

В Генштабе отметили, что некоторые военнослужащие не могли найти в приложении данные об их службе, поэтому функционал был обновлен.

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В мобильном приложении "Армия+" теперь можно исправить данные о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было уточнить статус обновления данных, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

В ведомстве отметили, что с запуском приложения определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация об их службе в нем не отображается. Часто это случалось из-за того, что операторы ТЦК и СП не успели оцифровать данные об актуальном статусе учета гражданина.

Для исправления данных лицу нужно было отправить запрос через приложение "Резерв". Поскольку такая процедура была неудобной, сейчас разработан функционал, который позволяет обновить информацию о своей службе в несколько кликов через "Армия+".

Алгоритм обновления статуса в "Армия+"

Как воспользоваться функцией исправления данных в приложении:

необходимо загрузить (или обновить) приложение и авторизоваться;

если в реестре не будет информации, то на экране появится сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе". В этом случае следует нажать "Я точно действующий военный";

далее нужно заполнить форму и отправить;

после нужно получить номер заявки, по которому можно отслеживать ее статус и ожидать оповещения о результате.

В Генштабе отметили, что за полтора месяца работы в "Армия+" авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Приложение внедрили 1 тысяча воинских частей, а также было подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.

Напомним, в четверг, 8 августа, в Украине официально запустили приложение "Армия+". Оно должно освободить военнослужащих от бумажной работы и предоставить возможность подавать рапорты онлайн.

Тогда же Фокус писал, что приложение призвано освободить военных от лишней бумажной работы. Однако данные некоторых защитников пока что в нем не отображаются.