Командующий Третьим корпусом Билецкий является лидером нового типа, — СМИ

NV опубликовало материал о командующем Третьим армейским корпусом Андрее Билецком, в котором исследовало биографию полковника, его подходы к управлению и личные качества, которые помогли ему создать сразу два легендарных подразделения: Азов и Третью штурмовую бригаду, а сейчас — формировать третий корпус.

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"Билецкий — лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами", — уверяет Юрий Бутусов, военный журналист и главред Цензор.net.

При создании "Тройки" Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны четыре вещи: командность, инициативность, саморазвитие и "делай как я". "Командность — это когда все подразделения работают как одно целое. Только тогда возникает синергия, которая обеспечивает успех на поле боя. Но этого недостаточно, надо лелеять инициативность. 95% наших инноваций — результат идей снизу, а не распоряжений сверху", — говорит Билецкий.

Такой подход требует доверия к личному составу и готовности делегировать полномочия. Поэтому он не держит рядом людей, которые не хотят расти. Среди побратимов пользуется большим доверием и авторитетом.

"Я знал Андрея в трех ролях: в 2014-м как командира Азова, потом политика, и теперь командира корпуса", — рассказал NV Николай "Абдула" Волохов, давний побратим основателя Азова. По мнению "Абдулы", уровень контроля, который поддерживает Билецкий, уже стал "корпоративным стандартом".

Третья штурмовая является элитным подразделением, одним из наиболее численных и боеспособных в украинской армии. По мнению опрошенных NV аналитиков, она зарекомендовала себя как фронтовой "пожарный отряд": демонстрирует стойкость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, оказывает психологическое давление на врага и уже становится организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

Теперь Билецкий сосредоточен на создании Третьего армейского корпуса. Один из его личных приоритетов — научиться мыслить на оперативном уровне, что требует другой шкалы ответственности и стратегического видения. Билецкий подчеркивает: его корпус — не просто новая структура, а лаборатория изменений.

"Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным", — объясняет комкор.

По мнению Бутусова, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт: "Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро".