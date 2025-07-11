Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Самый молодой ликвидированный в Украине осужденный 2009 года рождения. Он был рядовым 111-го стрелкового полка.

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Южный военный округ ВС РФ безвозвратно потерял не менее 28% новоприбывших военнослужащих из числа осужденных лиц. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в южный военный округ ВС РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Указанные граждане подписали контракты с Министерством обороны Украины, чтобы избежать ответственности за совершенные ими преступления и заработать деньги на убийстве украинцев.

"Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4 212 человек — погибших или пропавших без вести, без учета раненых. Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента".

Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Самый молодой ликвидированный в Украине осужденный 2009 года рождения. Он был рядовым 111-го стрелкового полка.

Напомним, что ранее на Покровском направлении бойцы подразделения 47-й ОМБр, в которое вошли бывшие осужденные, разнесли россиян и захватили их позиции. Украинские защитники зачистили вражескую посадку с помощью экипажей БМП Bradleу.