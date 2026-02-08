Россияне атакуют Украину баллистикой: в Василькове Киевской области прогремели взрывы

Вечером в воскресенье 8 февраля в Василькове Киевской области были слышны взрывы. Это уже вторая атака на город за несколько часов.

В Василькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сейчас, предварительно, известно о трех баллистических ракетах, которые россияне выпустили по городу.

Карта тревог в Украине Фото: скриншот

Телеграм-каналы отмечают, что россияне били по местному аэродрому.

Ранее местные каналы информировали, что Россия ударила по Василькову 6 баллистическими ракетами.

О взрывах в Киеве сообщил городской голова Виталий Кличко. Он призвал горожан и гостей столицы находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Новость дополняется...