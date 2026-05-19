Контракт ВСУ: какие преимущества и выплаты

Добровольная служба по контракту в Вооруженных Силах Украины является действенной альтернативой мобилизации в условиях военного положения.

Рекрутеры Сил территориальной обороны ВСУ рассказывают, какие виды контракта существуют, какие он предоставляет преимущества и какие выплаты контрактникам.

Виды контрактов в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения система контрактов в Вооруженных Силах претерпела изменения. Появились отдельные положения, регулирующие срок службы для молодежи в возрасте до 25 лет, установлены четкие сроки службы для солдат, сержантов и отдельно для офицеров, в том числе офицеров запаса. Большинство женщин, которые приобщаются к ВСУ на добровольной основе, выбирают именно контрактную службу.

Новобранцы добровольно заключают контракт ВСУ, как правило, в первые дни службы: в учебном центре или в части, которую они выбрали.

Важно: в контракте указан исчерпывающий перечень законодательных оснований для увольнения, формулу расчета денежного обеспечения, срок службы. Базовый шаблон контракта можно посмотреть на сайте Министерства обороны Украины.

Разберем особенности контрактов ВСУ, которые являются срочными (на определенный период) и бессрочными (до завершения мобилизационного состояния):

на 1 год — для парней и девушек в возрасте до 25 лет, которые решили добровольно вступить в армию на любую должность. После завершения контракта они получают гарантированное право на отсрочку сроком на 12 месяцев,

— для парней и девушек в возрасте до 25 лет, которые решили добровольно вступить в армию на любую должность. После завершения контракта они получают гарантированное право на отсрочку сроком на 12 месяцев, 3 года — для рядового состава;

— для рядового состава; от 3 до 5 лет — для старшинско-сержантского состава в зависимости от должностей, которые они занимают.

— для старшинско-сержантского состава в зависимости от должностей, которые они занимают. до 5 лет — для офицеров, выпускников военных вузов, офицеров запаса,

— для офицеров, выпускников военных вузов, офицеров запаса, "Контракт 18-24" на 1 год - контрактная служба на боевых должностях для молодежи до 25 лет, которая предусматривает выплату бонуса в 1 миллион гривен в течение первого года службы и отсрочку на 12 месяцев;

- контрактная служба на боевых должностях для молодежи до 25 лет, которая предусматривает выплату бонуса в 1 миллион гривен в течение первого года службы и отсрочку на 12 месяцев; "Контракт 18-24: Дроны" на 2 года — контрактная служба в подразделениях беспилотных систем для молодежи до 25 лет, которая предусматривает выплату бонуса в 1 миллион гривен в течение действия контракта и отсрочку на 12 месяцев. По этому контракту есть возможность выбрать вакансии операторов БПЛА и вакансии в экипажах БПЛА (техников, мастеров-инженеров, саперов).

Бессрочный контракт до объявления демобилизации доступен для всех военнослужащих, однако лишает их ряда преимуществ, о которых — далее. Также объявлено о планах Министерства обороны Украины расширить виды контрактов, уточнить сроки службы по ним и суммы подъемных.

Какие преимущества и выплаты за контракт ВСУ

Подписание контракта позволяет прогнозировать свою службу, насколько это вообще возможно в условиях войны. Поэтому большинство кандидатов на службу, которые обращаются в рекрутинговые центры, выбирают контракт из-за следующих преимуществ:

Возможность выбрать должность, подразделение для прохождения службы. Подъемные выплаты от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных (в 2026 году это от 26 624 до 33 280 гривен). Вместе с поощрительными выплатами от местных органов власти новобранец-контрактник может получить до 100 тысяч гривен в течение первых месяцев службы. Для "Контракта 18-14" и "Контракта 18-24: Дроны" размер подъемных установлен на уровне 1 миллиона гривен, который выплачивается в течение действия контракта. Возможность учиться за государственные средства, получать новые военные специальности и развивать собственную карьеру в армии.

Значительное количество льгот распространяются на контрактников:

льготный проезд в общественном транспорте и по железной дороге при наличии УБД,

кредитные каникулы и освобождение от налогообложения и отчетности для тех, кто в гражданской жизни был ФЛП,

скидка 75% на оплату коммунальных услуг,

льготные кредиты на жилье и многое другое.

Подробно о преимуществах контрактной службы объясняет сержант-менеджер 3 категории 4 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ, младший сержант Вадим Червонный:

Сержант-менеджер 3 категории 4 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ, младший сержант Вадим Червонный

Сервис персонального рекрутинга предоставляет возможность выбирать вакансии в ВСУ, подразделения, командиров. Вообще рекрутинг — это о добровольном выборе и сознательном пути в армию. Так же каждый рекрутер объясняет кандидатам особенности контрактной службы, чтобы они могли сделать свой выбор: военная служба по мобилизации или по контракту. Именно рекомендательное письмо от подразделения и подписания контракта, согласно решению Генерального штаба ВСУ, "закрепляют" военного на его будущей должности. Благодаря этому новобранцы-контрактники после прохождения БЗВП служат там, где они решили. Переводы возможны только с их письменного согласия. На мой взгляд, подъемные выплаты, безусловно, важны, но главный плюс — это именно возможность реализоваться в армии на выбранной должности.

Таким образом контракт ВСУ позволяет служить в выбранном подразделении, получить значительные подъемные выплаты и пользоваться льготами. Персональный рекрутер Сил территориальной обороны по телефону 0 800 505 163 всегда предоставит консультацию об особенностях службы и посоветует должность с учетом опыта и образования.