Ширшину "подбросили траву": экскомбат 47-й бригады заявил о спланированной провокации

Военнослужащий Александр Ширшин заявил, что ему "подкинули травку". Ранее он ушел с должности командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на фоне конфликта с командованием.

Об этом Ширшин написал в Facebook.

"Время потрясающих историй: мне подкинули травку. Всё очень интересно и продуманно. Спасибо всем причастным. Подробности позже", — написал военнослужащий.

Сообщение Александра Ширшина Фото: Скриншот

В прошлом году Ширшин, будучи командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", публично заявил о подаче рапорта об увольнении. В качестве причины он назвал сложные задания, поставленные командованием, и неоправданные человеческие потери.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов распорядился создать рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил Ширшин. По результатам проверки военнослужащего признали "недисциплинированным".

Відео дня

На фоне резонанса командиры ряда украинских подразделений опубликовали заявления с осуждением действий Ширшина и в поддержку Генштаба. Сам Ширшин объяснял, что не требовал отставки тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского или какого-либо другого конкретного человека, поскольку считает проблемы системными.

В феврале Ширшин сообщил, что выиграл дело об объявленном ему выговоре.

Напомним, что в июле 2026 года бывший командир 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин заявил, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка могли умышленно навести артиллерийский огонь по украинским военным во время боев в апреле 2025 года.

30 июля издание Texty опубликовало расследование, в котором военнослужащие и бойцы смежных подразделений рассказали о случаях открытия огня бойцами 225-го ОШП по украинским военным, отступавшим без приказа. В материале также говорилось о возможных избиениях, содержании военнослужащих в так называемых "ямах", привязывании к деревьям, физическом насилии и других жестоких методах наказания.

В то же время накануне публикации расследования 225-я ОШП опровергла информацию о стрельбе по украинским военным и создании "заградительных отрядов".