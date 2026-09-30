"Лучше иметь одного китайца, чем 10 украинцев": почему граждане КНР едут воевать за Украину

В этом году украинское разведывательное подразделение начало набирать добровольцев из Китая — страны, которую считают главным союзником России. Издание The Guardian рассказало, кто эти люди и почему они выбрали Украину.

Украинские воинские части вынуждены конкурировать между собой за финансирование и новобранцев, поэтому многие из них имеют собственные бренды и публичное присутствие. Одно из таких подразделений, специализирующееся на разведке, запустило в этом году необычную инициативу — вербовку бойцов из Китая. Об этом пишет The Guardian.

Командир с позывным "Муза" попросил не называть подразделение, объяснив это деликатностью проекта. Он пояснил, что речь идет прежде всего о самих бойцах, об их собственной безопасности и безопасности их семей.

В настоящее время в подразделении служат около десяти китайцев. Главным добровольцем является 44-летний мужчина, который просит называть его английским именем Тим. Пятеро других после завершения подготовки вернулись в Китай из-за давления со стороны властей, и Муза опасается, что раскрытие их личностей может привести к новым увольнениям.

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Китайские власти пристально следят за своими гражданами. Формально закон не запрещает служить в иностранных армиях, однако несколько добровольцев рассказали, что спецслужбы допрашивали их или их родственников.

В МИД Китая заявили, что ведомство неоднократно выпускало предупреждения и призывало граждан держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов, а особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон.

Некоторые в украинской армии опасаются, что такие бойцы могут передавать Пекину ценные разведданные. Офицер из другой бригады признался, что "хорошо бы подумал", прежде чем брать кого-то из КНР. Музу это не беспокоит.

Муза отметил, что в нынешней ситуации и командирам, и украинскому народу подойдет кто угодно, ведь людей не хватает.

Тим отвечает за ремонт беспилотников. За неделю он отремонтировал около 10 дронов Mavic и 15 FPV-аппаратов. Командир даже пошутил, что с такой работой "лучше иметь одного китайца, чем 10 украинцев".

Еще один боец, которого издание называет Ваней, присоединился к подразделению летом. 36-летний мужчина из провинции Хубэй признался, что жизнь в Китае стала "душной", а решение уехать в Украину зрело долго.

Военный рассказал, что это решение созрело под влиянием многих факторов, накапливавшихся годами: усталости от прежней жизни, тоски по демократии и свободе, а также его отношения к Украине.

37-летний Неро из провинции Фуцзянь на протяжении многих лет писал в сети в поддержку Украины и стал заметным инфлюенсером. Несколько его аккаунтов были удалены, что он связывает именно со своей проукраинской позицией. Бывший проектный менеджер с приличной зарплатой теперь учится управлять FPV-дронами.

Неро подчеркнул, что хочет донести до людей одну простую мысль: не все китайцы поддерживают российскую агрессию, ведь многие его соотечественники настроены доброжелательно и стремятся помочь Украине.

Украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, ведь большинство желающих уже воюют и измотаны, а часть мужчин скрывается от мобилизации. В настоящее время в Украине находится около 16 тысяч иностранных бойцов, то есть менее 3 % от личного состава армии.

Ранее сообщалось, что американский журналист Саймон Шустер рассматривал гипотетический сценарий, при котором Россия нападет на страны Балтии одновременно с нападением Китая на Тайвань. По его мнению, это стало бы настоящим кошмаром для НАТО, которое к такому развитию событий фактически не готовилось.

Кроме того, в Нью-Йорке Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу привлечь Китай к переговорам по Украине, поскольку других эффективных методов давления на Россию нет. Эксперт Виктор Таран видит четыре возможных исхода встречи лидеров США и КНР по вопросу энергетического перемирия.