Защита от дронов до середины ноября. В Минвосстановления назначили заместителя Руслана Олейника ответственным за энергетику Киевской области — СМИ

До 15 ноября Киевская область должна в ускоренном режиме обеспечить главные подстанции вторым уровнем защиты — от атак обычных и реактивных "шахидов", а также построить защиту первого уровня для важных объектов жизнеобеспечения в соответствии с планом устойчивости региона.

За выполнение задачи в сжатые сроки отвечает специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с заместителем министра Русланом Олейником, говорится в материале издания УНИАН. К работе группы привлечены представители Министерства энергетики, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Киевской ОГА и энергетических компаний.

Издание напоминает, что комплексный план обеспечения устойчивости — это стандартизированный документ, который разрабатывали и представляли на заседаниях Совета национальной безопасности руководители каждой области и Киева. Он состоит из четырёх блоков: резервное энергоснабжение объектов критической инфраструктуры (ТЭЦ, больниц, водоканалов), децентрализованная генерация электроэнергии, децентрализованная тепловая генерация, физическая защита критических энергообъектов — электроцентралей, насосных станций, электрических подстанций и т. п. Полностью или частично защиту объектов финансировало правительство. Киевская область, в соответствии с распоряжениями, получила на эти цели в общей сложности 1,6 млрд грн.

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Согласно информации из протокола поручений, на который ссылаются журналисты, большинство мероприятий должны быть осуществлены до 15 ноября.

Среди первоочередных задач — проведение комплексного анализа готовности подстанций 110 кВ на территории области, объемов предусмотренного, выделенного и использованного финансирования, хода разработки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации. Также необходимо как можно скорее определить перечни проблемных вопросов, рисков и обстоятельств, препятствующих своевременному завершению работ и вводу подстанций в эксплуатацию в установленные сроки. Соответствующие корректировки проектно-сметной документации должны быть внесены до конца октября.

Уже в ближайшие дни местные власти и ответственные энергокомпании должны определиться с подрядчиками для постоянного и временного подключения подстанций к соответствующим электрическим сетям и представить согласованные предложения относительно сроков выполнения таких работ и объемов финансирования. Кроме того, до конца октября областной администрации следует провести финансовый аудит уже произведённых оплат и выполненных работ: сверку взаиморасчётов с подрядными организациями, согласование фактических объемов выполненных работ, их стоимости и соответствия актам приемки, соответствие проектно-сметной документации, определение сумм задолженностей и не подтвержденных работами авансов и т. п.

За выполнение задачи в сжатые сроки отвечает специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с заместителем министра Русланом Олейником Фото: Вікіпедія

По данным источника издания, заместитель министра Руслан Олейник уже более недели лично занимается проверкой готовности объектов в Киевской области и координацией вопросов, связанных со сроками выполнения работ и финансированием, рисками задержек, а также с использованием уже выплаченных авансов и сверкой соответствия израсходованных средств фактически выполненным работам. "От выяснения реального положения дел де-факто зависит возможность выполнить заявленные работы по обеспечению защиты энергообъектов Киевской области в сжатые сроки. Именно поэтому задача поставлена на уровне заместителя министра, который должен обеспечить взаимодействие всех привлеченных органов и организаций, способствовать оперативному решению технических и организационных вопросов и контролировать соблюдение установленных сроков", — говорится в материале.

Авторы отмечают, что сжатые сроки выполнения планов представляют собой наиболее рискованное "узкое место" для реализации амбициозных планов. "Корректировка проектно-сметной документации может продолжаться до 30 октября, а обычный нормативный срок экспертизы для объектов энергозащиты составляет до 30 дней. В протоколе прямо указано, что местные власти и энергетики должны "оперативно устранять" замечания экспертных организаций. Поэтому, если экспертные учреждения со своей стороны также не будут готовы ускорить работу, сроки могут быть сорваны. В то же время правительство ещё в марте 2026 года разрешило использовать типовые проекты без повторной экспертизы, поэтому здесь возможны быстрые компромиссные решения", — говорится в статье.

Непосредственное подключение станций зависит от закупки оборудования Фото: УНИАН

Непосредственное подключение станций зависит от закупки оборудования, что, в свою очередь, связано с выделением средств, которое будет зависеть от скорости проведения аудита уже произведенных платежей и готовности области авансировать будущие расходы (ведь перераспределение средств между регионами и Агентством запланировано на последние две недели декабря).