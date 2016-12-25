Минтранс России: разговоры о теракте на борту Ту-154 преждевременны

В связи с авиакатастрофой в небе над Черным морем российского Ту-154, везшего артистов в Сирию, отрабатывается весь спектр вероятных причин трагедии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минтранса России.

Бортовые самописцы Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов, сообщил глава минтранса Максим Соколов. Говорить о теракте преждевременно, подчеркнул он.

По сообщению минобороны РФ, сейчас поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и управляемые глубоководные аппараты. Сейчас в район поисков продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника.

"В район поиска ожидается прибытие спасательных судов черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м", - рассказали в ведомстве.

На российском аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

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Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил. На данный момент обнаружены тела 12 погибших.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.

