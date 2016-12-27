Глава МИД Польши: Минские соглашения не будут выполнены

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта в Донбассе необходимо расширение Нормандского формата. Об этом он заявил в интервью изданию Wprost, передает Европейская правда.

Комментируя шансы на быстрое окончание войны в Украине, Ващиковский отметил, что минские соглашения не будут реализованы в полной мере.

"По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены", – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Одновременно он настаивает на том, что для успеха решения конфликта в Донбассе необходимо привлечь в процесс переговоров представителей США и Польши.

"Нужно расширить нормандский формат, потому что одни только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы – единственная страна ЕС и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация ситуации будет на нас влиять", – обосновал необходимость привлечения Польши к переговорам Ващиковский.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия зашла дальше СССР в нарушении международных норм. Он обратил внимание на Украину, где европейские стремления столкнулись с "брутальным сопротивлением России".