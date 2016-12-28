СМИ: Самописец Ту-154 подтверждает версию об ошибке пилотирования

В Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.
"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.
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Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.
Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.
По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.
Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.
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Издание Life со ссылкой на близкий к следствию источник приводит несколько цитат из расшифровки самописца.
"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с…ка!" А затем раздается крик: "Командир, падаем!", - сообщил источник.
Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил. На данный момент обнаружены тела 12 погибших.