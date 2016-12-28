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Главная » Мир » СМИ: Самописец Ту-154 подтверждает версию об ошибке пилотирования

СМИ: Самописец Ту-154 подтверждает версию об ошибке пилотирования

СМИ: Самописец Ту-154 подтверждает версию об ошибке пилотирования
Фото: epa/vostock-photo

Последними словами пилотов были фразы: "Закрылки, с…ка!" и "Командир, падаем!"

28.12.16 53
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В Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.

Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.

Издание Life со ссылкой на близкий к следствию источник приводит несколько цитат из расшифровки самописца.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с…ка!" А затем раздается крик: "Командир, падаем!", - сообщил источник. 

Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил. На данный момент обнаружены тела 12 погибших.

 

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