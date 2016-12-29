Другая Америка. Почему глобальный миропорядок претерпит изменения

Анализ уже назначенных членов президентской команды позволяет сделать вывод, что это некий компромисс между людьми, понятными и приятными лично Трампу, и делегированными в будущую администрацию представителями республиканского истеблишмента. Есть достаточно оснований опасаться, что отсутствие государственного опыта у президента и государственного секретаря Рекса Тиллерсона, всю жизнь игравшего за Exxon Mobil, даже несмотря на их наилучшие побуждения, а порой и из-за этих побуждений будут предметом многочисленных неловкостей на международной арене. Всё-таки опыт успешных бизнес-переговоров и мировая дипломатия — это далеко не одно и то же. Казус с телефонными переговорами между Трампом и президентом Тайваня, на пустом месте вызвавший едва ли не кризис в американско-китайских отношениях, достаточно показательный эпизод. Такого будет много.

Немалых проблем следует ждать, похоже, именно на китайском направлении. Председатель КНР Си Цзиньпин принадлежит к числу людей, которые не терпят возражений, а унижений — тем более. Пока строящийся новый Белый дом не производит впечатления административного аппарата, достаточно чувствительного к таким тонкостям и их учёту в политике. А наговорено в адрес Китая во время избирательной кампании Трампа было столько, что пару лет уйдёт только на разгребание завалов.

Опасения, что в Путине Трамп найдёт верного друга и партнёра, не имеют под собой прочных оснований

В то же время присущий республиканцам прагматизм, в отдельных проявлениях доходящий до цинизма, заставит их пересмотреть целый ряд установившихся связей, которые долгое время принимались как данность. Если Барак Обама выстраивал единый западный фронт по важнейшим международным вопросам, от противостояния Путину до проблемы глобального потепления, то администрация Трампа наверняка не станет мучить себя долгими согласованиями по каждому поводу и чаще будет предпринимать какие-то важные шаги в одностороннем порядке: кто захочет и кто сможет — подтянутся. Это больше соответствует представлениям Дональда Трампа о лидерстве.

А вот опасения, что в Путине новый президент найдёт верного друга и партнёра, не имеют под собой прочных оснований. Российский президент превратился в проблему Дональда Трампа ещё на стадии выборов, Путиным ему тысячу раз тыкали в нос, а проблему, чтобы не досаждала, нужно решать. Более того, его претензия к Обаме и заключалась в том, что тот, будучи слабаком, не мог решить проблему Путина. В помощь Трампу — многочисленные генералы в его администрации (рекордное, между прочим, число), взращённые как самые типичные ястребы эпохи холодной войны.

Ну и украинскому руководству придётся непросто — нужно будет доказать республиканской администрации свою полезность и последовательность. За "лапшу" Вашингтон, лишённый сантиментов, будет наказывать.