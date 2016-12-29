Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров. Накануне перемирие на всей территории страны по модели Алеппо анонсировали турецкие государственные СМИ. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Путин объявил о достижении соответствующих договоренностей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", – сказал Путин.

Во-первых, рассказал он, речь идет о перемирии и режиме прекращения огня: "Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики".

Второй документ, по словам Путина, предусматривает "комплекс мер" по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Третье соглашение содержит заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН встревожены возможными эпидемиями в разрушенном Дамаске

Президент России также согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии.

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – сказал он.

29 декабря на встрече с Путиным и главой МИД Лавровым министр обороны Шойгу заявил, что в настоящее время созданы все условия для сокращения российской военной группировки в Сирии.