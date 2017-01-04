Марин Ле Пен предложила странам ЕС отказаться от евро

В случае избрания Ле Пен президентом Франции, национальный долг страны будут озвучивать в новой национальной валюте

Страны еврозоны должны отступать от единой валюты, представленной евро, и вернуться к структуре "общей валюты", в пользу денежной системы ECU (ЭКЮ), которая существовала ранее. Об этом заявила лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Ле Пен уже давно говорила, что Франция должна выйти из "валюты евро", но в прошлом не сообщала подробную информацию о том, как бы это могло произойти.

Она также заявила, что в случае ее избрания, что национальный долг страны будут озвучивать в новой национальной валюте.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", – уверяет Ле Пен.

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Напомним, ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах. Название "ЭКЮ" происходит от англ. European Currency Unit ("европейская валютная единица"), а также от названия французских монет экю. 1 января 1999 года ЭКЮ было заменено на евро по курсу 1:1.

Соотношение ЭКЮ с валютами других стран определялось исходя из того, что ЭКЮ служило обобщенным представителем корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему.

ЭКЮ было введено только в безналичный расчет. Тем не менее, для частного сектора в некоторых странах ЭКЮ выпускались в виде монет, облигаций и государственных займов.