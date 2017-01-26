Законопроект о Brexit внесен в британский парламент

Правительство Великобритании внесло закон о выходе из Евросоюза.

Он был представлен палате общин (нижняя палата британского парламента) министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.



"Народ Великобритании принял решение выйти из ЕС, и правительство намерено сделать свою работу. Итак, сегодня мы представили в парламенте закон, который позволит нам задействовать статью 50 Лиссабонского договора о процедуре выхода члена ЕС из состава союза к концу марта", — сказал Дэвис, выразив надежду, что парламент быстро одобрит законопроект.



Напомним, 24 января, Верховный суд Великобритании постановил, что правительство должно получить одобрение парламента для того, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС. Верховный суд счел, что правительство не имеет права на изменение заключенных международных договоров без согласования с парламентом, если это затрагивает жизнь всех граждан страны.



