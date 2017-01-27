В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану

Так называемый депутат Госдумы от временно оккупированного Россией Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников заявил: "Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья".

Шперова цитирует УНИАН.

"Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время", - пообещал политик.

По его словам, нельзя называть "соотечественников в ближнем зарубежье" "диаспорой", так как, якобы, тем самым их "отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии".

"То, что исконно наше, - оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь - это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия - это наши земли. И мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись", - заявил Шперов.

Он считает, что Россия "потеряла Украину как братское государство" и "взрастили там наших врагов".

Напомним, 24 ноября президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества пошутил относительно протяженности границ России, заявив, что "граница РФ нигде не заканчивается".

