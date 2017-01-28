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Главная » Мир » В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США

В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США

В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США
Фото: twitter.com/YesCalifornia

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек

28.01.17 925
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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США – Calexit. Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California в Twitter, передает Европейская правда.

Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).

Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция США – основным законом страны.

Референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для того, чтобы Calexit состоялся, необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.

Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и "оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям".

"Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами", – говорится в заявлении на сайте Yes California.

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