Британское правительство хочет запустить Brexit 9 марта

Правительство Великобритании хочет запустить статью 50 Лиссабонского договора по выходу из ЕС ко второй неделе марта. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Times.

"Правительство хочет, чтобы законодательные процедуры, необходимые для запуска статьи 50, были завершены ко второй неделе марта, что даст Терезе Мэй возможность начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Накануне правительство сообщило Палате лордов британского парламента, что оно рассчитывает на принятии законопроекта о выходе из ЕС 7 марта.

Напомним, 24 января, Верховный суд Великобритании постановил, что правительство должно получить одобрение парламента для того, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС. Верховный суд счел, что правительство не имеет права на изменение заключенных международных договоров без согласования с парламентом, если это затрагивает жизнь всех граждан страны.

26 января правительство внесло законопроект о Brexit в парламент.