Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Британское правительство хочет запустить Brexit 9 марта

Британское правительство хочет запустить Brexit 9 марта

Британское правительство хочет запустить Brexit 9 марта
Тереза Мэй / Фото: telegraph.co.uk

Тереза Мэй надеется, что соответствующий законопроект будет одобрен парламентом 7 марта

31.01.17 731
0000

Правительство Великобритании хочет запустить статью 50 Лиссабонского договора по выходу из ЕС ко второй неделе марта. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Times.

"Правительство хочет, чтобы законодательные процедуры, необходимые для запуска статьи 50, были завершены ко второй неделе марта, что даст Терезе Мэй возможность начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Накануне правительство сообщило Палате лордов британского парламента, что оно рассчитывает на принятии законопроекта о выходе из ЕС 7 марта.

Напомним, 24 января, Верховный суд Великобритании постановил, что правительство должно получить одобрение парламента для того, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС. Верховный суд счел, что правительство не имеет права на изменение заключенных международных договоров без согласования с парламентом, если это затрагивает жизнь всех граждан страны.

26 января правительство внесло законопроект о Brexit в парламент.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Британская власть не намерена отменять прием Трампа королевойБританцы хотят запретить Трампу встречаться со своей королевойТрамп: Про отмену антироссийских санкций говорить пока рано

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 12483
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26675
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 2969
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6282
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4786
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4661
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2448
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 3966
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1467
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1623
  1. Украинские биатлонисты объяснили уход с пьедестала во время исполнения гимна России 6805 / 7726
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 3583 / 3910
  3. Активисты в ватниках и с балалайками призвали украинцев забрать свои сбережения из российских банков 3402 / 3768
  4. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 3227 / 3639
  5. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 2991 / 13663
  6. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2216 / 2597
  7. На рынке труда Украины растет количество вакансий 2207 / 2425
  8. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 2173 / 12483
  9. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 2093 / 2324
  10. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 1883 / 2122
  1. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 47 / 3910
  2. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 27 / 12483
  3. Организаторы Евровидения-2017 представили официальный слоган и логотип конкурса 24 / 1629
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 13 / 6282
  5. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 12 / 4661
  6. Белый порошок. Как сахар стал самым распространённым наркотиком в мире 10 / 859
  7. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 10 / 3639
  8. Активисты в ватниках и с балалайками призвали украинцев забрать свои сбережения из российских банков 9 / 3768
  9. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 9 / 2122
  10. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 8 / 2324
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.