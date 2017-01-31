Трамп заявил, что он первый президент-республиканец, защищающий права ЛГБТ

Президент США Дональд Трамп поклялся продолжать защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, работающих по федеральным контрактам, подписанным при администрации Барака Обамы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

"Президент горд быть первым кандидатом от республиканцев, который в своей кандидатской речи поклялся защищать общество от насилия и давления", - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сможет выполнить лишь некоторые обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. Выполнить все обещания ему мешают его политические противники.