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Главная » Мир » Целеустремленных МГУшников гонят на строительство Керченского моста

Целеустремленных МГУшников гонят на строительство Керченского моста

Целеустремленных МГУшников гонят на строительство Керченского моста
Фото: vesti.ru

Ранее российские студенты строили мост на остров Русский во Владивостоке

01.02.17 25
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В России придумали, как сэкономить на строительстве Керченского моста, который, как полагают в Москве, соединит РФ и временно оккупированный ею Крым,  - на работы отправят студентов.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, студенты Московского государственного университета им. Ломоносова летом будут проходить практику "на объектах возведения Крымского моста".

Фокус предлагает вниманию читателей отдельные пассажи из этого сообщения:

"В состав команды стройотряда МГУ попадут самые целеустремленные студенты, имеющие отличные результаты в учебе и принимающие активное участие в общественной жизни ВУЗа. Практикантов ждет 5-дневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем... Инженеры и мостостроители познакомят студентов с различными этапами создания моста и подходов к нему - от погружения свай и монтажа пролетных строений до контроля качества строительства. Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации... Ранее лучших студентов профильных ВУЗов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который был успешно возведен к саммиту АТЭС в 2012 году. В этом году в планах Росавтодора увеличить численность привлекаемых студенческих стройотрядов, а также расширить географию объектов, на которых будет организована практика для студентов..." 

Сколько "целеустремленных" студентов МГУ отправит государство-оккупант на строительство Крымского моста, не уточняется.

Напомним, Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Против РФ были введены экономические санкции. Украина подала иск против РФ за кражу морских ресурсов и загрязнение экосистем Черного/Азовского морей.

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