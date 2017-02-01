Google признан самым дорогим брендом мира

Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг 500 самых дорогих и 10 самых влиятельных брендов мира. Согласно отчету компании, самым дорогим брендом мира стал Google, стоимость которого оценивается в $109 млн. В прошлом году она оценивалась в $88 млн. Об этом пишет ZN,ua.

На второй строчке оказался бренд Apple, стоимость которого составляет $107 млн при стоимости $145 млн в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Amazon, стоимость бренда которого оценивается в $106,4 млн при стоимости $69,6 млн в прошлом году.

Самым влиятельным брендом, по оценке Brand Finance, стал Lego. По словам специалистов, производителю конструкторов удалось добиться такого результата благодаря выходу в 2014 году полнометражного фильма "Лего. Фильм". Вторую строчку в рейтинге наиболее влиятельных брендов занимает Google, третью — Nike.

Напомним, финансовое издание Financial Times составило рейтинг из сотни людей Центральной и Восточной Европы, которые повлияли на цифровой мир. В 2016 году в ТОП-100 вошли пятеро представителей Украины: Ярослав Ажнюк, Ольга Афанасьева, Дмитрий Дубилет, Виктор Шабуров и Ольга Юркова .